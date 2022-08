Stiri pe aceeasi tema

- La sase luni dupa ce a invadat Ucraina, Rusia este blocata intr-un razboi de uzura pe care nu l-a anticipat, dar are succes pe alt front: economia sa dependenta de petrol se afla intr-o recesiune profunda, insa se dovedeste mult mai rezistenta decat se astepta, scrie CNN intr-o analiza dedicata economiei…

- Analiștii OTP Bank arata ca recuperarea economica incetinește, iar creșterea PIB-ului este vizibil afectata de inflația ridicata, stagnarea salariilor reale, incetinirea creșterii globale și efectele conflictului Rusia – Ucraina. Cu toate acestea, se pare ca rezultatele puternice din primul trimestru…

- Aplicand masurile restrictive europene impuse Rusiei in urma invaziei in Ucraina, Lituania a impiedicat tranzitul anumitor marfuri pe calea ferata catre exclava rusa de la Marea Baltica. Rusia reclama o „blocada” si avertizeaza ca va lua masuri, noteaza Le Monde si The Guardian.

- Cat de serios este afectata piața marfurilor pe plan mondial de razboiul din Ucraina și de sancțiunile impuse Rusiei? Vor duce sancțiunile la capitularea Moscovei? "Razboiul economic cu Rusia a creat o instabilitate pe tot globul, pe multe piețe, inclusiv in privința

- In aceste conditii, Republica Moldova trebuie sa dispuna de planuri de reactie la orice optiune de evolutie a evenimentelor la care va recurge Rusia. Razboiul din Ucraina a creat o situatie de criza profunda in mai multe sfere ale vietii statului moldovenesc. Insa acest razboi a provocat la viata si…

- Jumatate dintre germani cred ca cancelarul german ar putea face mai mult pentru a ajuta Ucraina. „De ce guvernul lui Olaf Scholz a fost atat de ezitant?”, se intreaba publicația SPIEGEL intr-un material amplu, pe care il redam mai jos. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Invazia rusa in Ucraina, care a ajuns vineri in a 100-a zi, provoaca un cutremur pe piata de energie, ce afecteaza in principal Europa, unde Rusia este cel mai mare exportator de petrol si gaze, la care se adauga pretul ridicat al electricitatii, relateaza agentia EFE, informeaza AGERPRES. Fii…

- Agresiunea declanșata de Vladimir Putin impotriva poporului ucrainean este cea mai mare criza cu care Europa se confrunta de la Al Doilea Razboi Mondial incoace. Daca dam timpul inapoi pana la data de 23 februarie, cu o zi inainte ca Rusia sa-și lanseze invazia totala in Ucraina, s-ar putea sa fim tentați…