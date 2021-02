Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a felicitat SUA pentru asolizarea de joi pe Marte a roverului Perseverance al agentiei spatiale americane NASA, dupa o calatorie de aproape sapte luni de pe Terra, pentru a cauta indicii cu privire la existenta anterioara a vietii pe Planeta Rosie, relateaza vineri EFE. "In numele…

- Perseverance, roverul construit de NASA care este si cel mai avansat laborator de astrobiologie trimis vreodata pe o alta planeta, a coborat joi prin rarefiata atmosfera martiana si a asolizat in siguranta in interiorul unui vast crater – prima oprire pe drumul sau, in cautarea urmelor lasate de eventualele…

- Transportat de racheta Atlas, roverul Perseverance, apartinand NASA, a ajuns pe planeta Marte, joi, 18 februarie, la ora 22.56, ora Romaniai. Roverul a amartizat dupa o calatorie de aproximativ 480 de milioane de kilometri. Misiunea americana, pornita pe 30 iulie 2020, exploreaza posibilitațile de existența…

- ​NASA vrea joi seara sa așeze cu succes pe suprafața lui Marte al cincilea rover în 25 de ani, iar Perseverance, pentru care investiția totala a fost de 2,7 miliarde dolari, este cel mai sofisticat și conține o mulțime de experimente științifice. Drumul catre punctul final de amartizare - Jezero…

- Sonda chineza Tianwen-1 s-a plasat cu succes pe oribita marțiana, fiind o realizare în premiera pentru China pe Planeta Roșie. Sonda a fost lansata în iulie 2020 din insula tropicala Hainan și a parcurs 450 de milioane de km. În mai se va încerca plasarea unui rover pe suprafața…

- Trei misiuni marțiene vor începe în curând cercetarea în jurul și pe Planeta Roșie. Prima va ajunge misiunea Hope a Emiratelor Arabe care este și cea mai simpla și nu implica și aterizarea pe suprafața planetei. Pe 10 februarie va ajunge misiunea chineza, iar pe 18 februarie…

- Sonda spațiala chineza Tianwen-1, care se îndreapta spre Marte, a trimis vineri prima sa fotografie cu planeta roșie, a anunțat agenția spațiala a Chinei (CNSA), citata de AFP.Dispozitivul, lansat la sfârșitul lunii iulie din China, este așteptat sa intre pe orbita lui Martie în…

- ​Sonda chineza Tianwen-1, lansata în iulie 2020, va ajunge pe 10 februarie pe orbita planetei Marte și se gasește în prezent la peste 130 de milioane de km de Terra, anunța Agenția Naționala Spațiala din China. Sonda de cinci tone greutate va face fotografii detaliate pentru a pregati lansarea…