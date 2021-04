Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 13 apr – Sputnik. Conversația telefonica dintre președinții SUA și Rusia, Joe Biden și Vladimir Putin, a avut loc marți seara. Reprezentanții de la Casa Alba au anunțat ca liderii celor doua state și-au confirmat intenția de a negocia stabilitatea strategica. © Sputnik / Алексей…

- SUA sunt din ce in ce mai ingrijorate de prezenta tot mai mare a trupelor rusesti la granita ucraineana si in Crimeea, peninsula anexata de catre Rusia, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza AFP. "Statele Unite sunt din ce in ce mai preocupate de escaladarea…

- Presedintele american Joe Biden a exprimat vineri "sprijinul neclintit" al SUA pentru suveranitatea Ucrainei intr-o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean Volodomir Zelenski, a comunicat Casa Alba, citata de Reuters si AFP. "Presedintele Biden a afirmat sprijinul neclintit al…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca adoptarea de catre Consiliul de Securitate si Aparare Nationala din Ucraina a proiectului de Strategie pentru eliberarea și reintegrarea Crimeii ocupate de rusi va face imposibila retragerea de pe agenda politica a problemei reintegrarii peninsulei…

- Rusia a fost acuzata joi de Statele Unite si de europeni, in cursul unei videoconferinte a Consiliului de Securitate al ONU, de obstructionarea unei solutii in estul Ucrainei, ceea ce Moscova a respins, potrivit AFP. "Rusia trebuie sa inceteze imediat agresiunea sa in estul Ucrainei si…

- Sunt necesari mai multi pasi pentru a proteja o fragila incetare a focului in estul Ucrainei, pe masura ce cresc violarile acordului, a declarat pentru Reuters ministrul suedez de externe Ann Linde miercuri in timpul unei deplasari in regiune. Linde a fost in prima sa vizita in Ucraina de cand a preluat…

