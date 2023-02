Ministerul rus de Externe l-a convocat pe ambasadorul SUA la Moscova Lynn Tracy și a facut un „demers in legatura cu implicarea tot mai mare a Statelor Unite in ostilitați” de partea Ucrainei. Partea rusa a declarat in nota de protest transmisa ca Statele Unite „pompeaza” armata ucraineana cu arme și transmit desemnari de ținte pentru lovituri impotriva țintelor rusești, ceea ce „demonstreaza in mod clar inconsecvența și falsitatea afirmațiilor parții americane ca Statele Unite nu sunt parte la conflict.” „S-a remarcat in mod special ca, pentru a detensiona situația, Washingtonul trebuie sa ia…