- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, luni, ca Moscova si Beijingul au convenit sa blocheze orice incercare a Statelor Unite de a sabota acordul nuclear cu Iranul, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Suntem impotriva revizuirii acestui acord, iar incercarea de a minimaliza ani de…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a acuzat vineri Londra ca isi indeamna aliatii la "confruntare" cu Moscova, dupa decizia UE de a-si rechema ambasadorul din Rusia din cauza afacerii Skripal, informeaza AFP. Autoritatile britanice "incearca in mod febril sa-si forteze aliatii sa ia masuri ce vizeaza…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a anunțat ca Moscova va expulza în scurt timp mai mulți diplomați britanici, în semn de rasopuns la masura similara decisa deja miercuri de Londra.

- Moscova va expulza in curand un numar de diplomați britanici din Rusia, ca raspuns la acțiunile similare ale Londrei, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de RIA Novosti. „Obligatoriu“, – a raspuns Lavrov, intrebat daca Moscova are de gand sa expulzeze diplomații britanici din…

- Rusia considera drept inacceptabile declaratiile de genul ca Israelul ar trebui distrus, a afirmat luni ministrul de externe rus Serghei Lavrov in cadrul unei dezbateri a Forumului de la Valdai, consacrata situatiei din Orientul Mijlociu, relateaza RIA Novosti. 'Am spus in repetate randuri ca nu…

- Rusia vrea sa vada Europa puternica si stabila, continentul european este cel mai mare partener comercial-economic al sau, a declarat seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov intr-un interviu acordat vineri Euronews, informeaza RIA Novosti. “Vrem sa vedem Europa puternica si stabila. Ea este principalul…

