Rusia a atacat puternic infrastructura informatică a țărilor NATO: numărul atacurilor a crescut cu 300% față de 2021 (Google) Atacurile cibernetice ruse au crescut cu 300% in tarile membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) in raport cu 2020 si cu 250% in Ucraina, potrivit unui raport al companiei Google ce confirma importanta tot mai mare a acestei arme in conflictele viitorului, informeaza joi AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specialisti ai Ministerului rus al Apararii construiesc un sistem de conducte de apa care vor conecta regiunea rusa Rostov, aflata la granita cu Ucraina, cu regiunea ucraineana Donbas controlata partial de trupele ruse, a anuntat duminica agentia TASS, citata luni de Reuters, informeaza Agerpres.…

- Rusia acuza sambata armata ucraineana de uciderea a 14 persoane si ranirea altor 24 - ”pacienti si personal medical” - intr-un atac vizand un spital din regiunea Lugansk, in estul separatist al Ucrainei, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat, vineri, ca a efectuat atacuri masive cu rachete asupra infrastructurii de energie a Ucrainei, in ultimele 24 de ore, potrivit agentiei de presa RIA, relateaza REUTERS, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Razboiul din Ucraina. Atacurile rusești au continuat pe teritoriul Ucrainei, in ciuda armistițiului de 36 de ore anunțat de Moscova pentru perioada Craciunului ortodox. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Rabinul-sef exilat al Moscovei spune ca evreii ar trebui sa paraseasca Rusia cat mai pot, inainte de a deveni tapi ispasitori pentru problemele cauzate de razboiul din Ucraina, relateaza The Guardian, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un grup de patru ''sabotori'' ucraineni a fost anihilat intr-o lupta la frontiera in momentul in care acestia incercau sa intre din Ucraina in regiunea rusa Briansk, a informat Serviciul Federal de Securitate (FSB, fostul KGB) din Rusia pe pagina sa de internet, transmite marti EFE. Fii la curent…

- Presedintele rus Vladimir Putin anunta joi ca Rusia isi continua atacurile vizand infrastructura energetica ucraineana, dupa ce atacuri precedente au cauzat intreruperi masive ale alimentarii cu electricitate si apa pe timpul unor temperaturi hivernale, relateaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Germania, care asigura presedintia G7, a calificat marti drept "crime de razboi" distrugerile "sistematice" de infrastructuri energetice comise de Rusia in Ucraina si a indemnat ca acestea sa nu ramana nepedepsite, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…