Rusia a anunțat că își retrage trupele de la granița cu Ucraina Rusia a anunțat joi ca își a retrage trupele din apropierea graniței cu Ucraina și Crimeea, considerând finalizate exercițiile militare pe care le-a desfașurat în zona, relateaza Euronews.



&"Trupele și-au demonstrat abilitatea de a asigura o aparare de încredere a țarii. Așadar am decis sa închei inspectarea activitaților din districtele militare din sud și vest&" din vecinatatea Ucrainei, a declarat ministrul rus al aparari Serghei Șoigu într-un comunicat de presa.



Acesta a precizat ca trupele se vor întoarce la bazele lor pâna pe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

