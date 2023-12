Rusia a alocat peste 12 miliarde de dolari pentru a-şi menţine sectorul aviatic pe linia de plutire Dependenta de aeronavele de fabricatie straina, Rusia se confrunta cu sarcina descurajanta de a-si dezvolta singura industria aviatiei cu piese din surse nationale, in timp ce cumpara avioane de la locatorii straini, pentru a evita confiscarea mai multor flote. Producatorii de avioane occidentali Airbus si Boeing au oprit furnizarea de servicii si piese de schimb in martie 2022 si au renuntat la suportul regulat de intretinere pentru transportatorul national Aeroflot si alte companii aeriene ruse. De atunci, Rusia a cheltuit 1.090 miliarde de ruble (12,07 miliarde de dolari) pentru a sprijini… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul ucrainean de Interne l-a plasat vineri, 15 decembrie pe seful Bisericii Ortodoxe ruse, un sustinator al razboiului de 21 de luni al Kremlinului impotriva Kievului, pe o lista a „persoanelor cautate” („Wanted”), dupa ce serviciile de securitate l-au acuzat ca el contribuie la conflict, conform…

- Președintele rus Vladimir Putin și prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman au discutat miercuri despre continuarea cooperarii cu privire la prețul petrolului, in calitate de membri ai OPEC+, a declarat un purtator de cuvant al Kremlinului, potrivit Reuters. Un raport saudit al intalnirii a spus…

- Despre liderul rus nu se știa aproape nimic pana cand, odata cu invadarea Ucrainei, sancțiunile au devenit cel mai mare dușman al Moscovei.Vladimir Putin este unul dintre cei mai mediatizati și controversați lideri din geopolitica mondiala. Președintele unei Rusii din ce in ce mai luata la intrebari…

- Rusia a formulat noi acuzatii penale impotriva lui Aleksei Navalnii, a anuntat vineri opozantul, care executa deja o pedeapsa in inchisoare, in timp ce Moscova isi intensifica represiunea impotriva tuturor vocilor disidente pe masura ce se apropie alegerile prezidentiale, unde cel mai probabil Vladimir…

- Vladimir Putin a decis sa candideze la alegerile prezidențiale din martie, o decizie care il va menține la putere cel puțin pana in 2030, in condițiile in care șeful Kremlinului simte ca trebuie sa conduca Rusia in cea mai periculoasa perioada din ultimele decenii. Putin, caruia Boris Elțin i-a inmanat…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu are niciun rival credibil care sa-i conteste puterea, a apreciat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, intr-un moment in care Moscova lanseaza pregatirile pentru alegerile prezidentiale preconizate pentru luna martie a anului viitor, relateaza AFP.Camera superioara…

- Banca italiana Intesa Sanpaolo a obtinut aprobarea presedintelui rus Vladimir Putin pentru a-si vinde sau ceda activele din Rusia, potrivit document postat vineri pe un site web al guvernului rus, transmite Reuters.Reuters a relatat in exclusivitate in august ca cea mai mare banca din Italia se apropie…

- Importatorii din China ar fi facut achiziții mari de porumb din Ucraina pentru hrana animalelor in ultimele doua saptamani, au declarat joi comercianți din Asia și Europa, oferind un impuls pentru țara devastata de razboi dintr-o sursa puțin probabila, relateaza Reuters, citata de Sky News . Mai mulți…