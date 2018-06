Reprezentativa Rusiei a invins, joi, pe stadionul Lujniki, din Moscova, cu scorul de 5-0 (2-0), selectionata Arabiei Saudite, in partida de deschidere a Cupei Mondiale de fotbal, contand pentru grupa A. Golurile au fost marcate de Gazinski ’12, Cherisev ’42, ’90+1, Dziuba ’72 si Golovin ’90+4. Rușii au avut in primele 45 de minute doua The post RUSIA 2018. Gazdele debuteaza fulminant, scor 5-0, in fața neputincioasei Arabia Saudita appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .