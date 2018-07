Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Braziliei s-a calificat fara emotii in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, dupa ce a invins reprezentativa Mexicului cu scorul de 2-0 (0-0), luni, la Samara, in optimile de...

- Superstarul Neymar a deschis scorul in repriza secunda si tot el a contribuit decisiv la golul doi, reusit de Firmino in final. Deschiderea de scor a venit in minutul 51, la capatul unei faze superbe orchestrate de Willian si Neymar. Starul lui PSG a ajuns la finalizare, dupa ce in prealabil reusise…

- Brazilia s-a calificat fara mari emoții in sferturile Mondialului din Rusia.Cu Neymar și Coutinho in teren, Brazilia a trecut cu 2-0 de Mexic. Neymar, care a suferit peste 20 de faulturi in cele 90 de minute, a adus victoria echipei lui Tite, prin golul pe care l-a marcat in minutul 51.Carlos Vela a…

- RUSIA 2018. Optimile de finala ale Cupei Mondiale din Rusia incep, astazi, cu meciul Franta – Argentina, care se va disputa de la ora 17.00, la Kazan. Tot astazi, de la ora 21.00, Uruguay si Portugalia vor juca in optimi la Soci, pe Stadionul Fist. Franta va intalni Argentina, sambata, 30 iunie, iar…

- RUSIA 2018. Astazi se va decide soarta campioanei mondiale in exercițiu, Germania, dar și cea a Braziliei, ambele fiind considerate marile favorite la caștigarea trofeului. Cele patru partide programate azi la turneul final al Cupei Mondiale vor face lumina in grupele E și F. Germania va juca impotriva…

- RUSIA 2018. Confederația Braziliana de Fotbal (CBF) ii va recompensa cu suma totala de 10 milioane euro pe componenții Selecao, daca aceștia se vor intoarce din Rusia cu cel de-al șaselea titlu mondial. Acordul referitor la primele pentru Cupa Mondiala 2018 a fost incheiat saptamana trecuta de conducerea…

- RUSIA 2018. Marți vor avea loc ultimele partide din cadrul primei faze a grupelor turneului final al Cupei Mondiale. Columbia vs Japonia și Polonia vs Senegal sunt cele doua meciuri ale Grupei H care vor avea loc marți. Ziua se va incheia cu o noua reprezentatie a gazdelor, Rusia urmand sa intalneasca…

- RUSIA 2018. Begia și Anglia intra in hora, luni, la turneul final al Cupei Mondiale. Ambele echipe intalnesc adversare facile și spera sa inceapa cu un succes turneul. In primul meci al zilei de luni se vor infrunta Suedia și Coreea de Sud, de la ora 15:00. Astazi il vom vedea la lucru și pe The post…