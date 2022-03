Stiri pe aceeasi tema

- Arsenal a bifat 3 puncte in deplasarea cu Wolverhampton, scor 1-0, dar cel mai discutat moment al partidei n-a fost golul lui Gabriel (25). Faza zilei s-a consumat la mijlocul reprizei secunde (69), atunci cand „tunarul” Gabriel Martinelli s-a ales cu doua „galbene” in decursul a numai 5 secunde și…

- Simona Halep (30 de ani, 23 WTA) a decis sa-și demita antrenorii alaturi de care a lucrat o scurta perioada, dupa ce s-a desparțit de Darren Cahill (56 de ani), la final de septembrie 2021. La doar cateva zile dupa aceea, campioana noastra a anunțat ca l-a inlocuit pe australian cu Adrian…

- „Avem mai multe variante. In PNL, aceasta pozitie este a celor din Ardeal. (...) Nu stiu daca domnul Bolos. Doamna Anisie nu era. Sunt mai multe variante de acolo. Decizia este intre un om tehnic, specialist in IT sau un om politic. Domnul Bolos nu este niciuna dintre ele, dar este un bun specialist…

- Avocatul Eugen Iordachescu, aparatorul lui Marius Balo, il contrazice pe ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, care afirmase ca transferul lui Balo in Romania nu a mai avut loc din cauza restrictiilor cauzate de pandemie. Aparatorul romanului inchis intr-o cusca sustine ca motivele sunt altele.

- Proprietarii de vehicule vechi și poluante trebuie sa știe ca vor fi taxați in plus pentru folosirea in continuare a autoturismelor. Taxa auto va incepe sa fie perceputa din acest an, iar Comisia Europeana a hotarat acest lucru. Care sunt șoferii vizați și ce se va intampla din acest an vedem imediat!…

- Aceasta decizie, care se aplica si contactilor cu nivel de risc ridicat, a fost luata dupa ce experti din domeniul sanatatii au lansat apeluri la adresa guvernului in care solicitau modificarea acestei masuri din cauza ingrijorarii ca raspandirea variantei Omicron, foarte contagioasa, si perioadele…

- Fostul ministru al Justitiei Stelian Ion sustine ca nu vor intarzia sa apara efecte precum infringement dupa ce Curtea Constitutionala a afirmat ca, pentru a pune in aplicare decizia recenta a Curtii de Justitie a Uniunii Europene referitoare la suprematia dreptului european, este nevoie de modificarea…

- Prefectul de Dambovița, Aurelian Popa, și cel de Vrancea, Gheorghița Berbece, au fost eliberați din funcții in baza deciziilor Guvernului, luate in ședința de miercuri, au precizat surse guvernamentale. Potrivit surselor citate, atribuțiile celor doi vor fi preluate temporar de subprefecți. Tot miercuri,…