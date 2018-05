Stiri pe aceeasi tema

- Rusaliile sunt praznuite in fiecare an la 50 de zile de la sarbatoarea Sfintelor Pasti. Rusaliile vor fi sarbatorite de crestini ortodoxi duminica si luni, pe 27 si 28 mai. Sarbatoarea de Rusalii este cunoscuta si sub denumirea de Pogorarea Sfantului Duh si reprezinta o sarbatoare extrem de importanta…

- Caracterul funerar al sarbatorii Rusaliilor, manifestat in intreg complexul de festivitați (Todorusalele, Ispasul, Lunea Ratacita) este susținut de urmatorul episod, și anume de Sambata Moșilor. Oamenii continua sa se fereasca de duhurile necurate prin impodobirea locuințelor cu leuștean, tei, usturoi…

- Se pare ca sarbatoarea Rusaliilor se ține diferit in funcție de fiecare regiune a țarii, scrie traditii-superstitii.ro. Astfel, in Moldova și Transilvania creștinii sarbatoresc Rusaliile timp de 3 zile, in Muntenia și Oltenia, Rusaliile se intind pe o perioada de 7 zile, iar in Banat 8 zile.…

- Rusaliile sau Cincizecimea, una dintre cele mai vechi sarbatori crestine, este praznuita la 50 de zile de la Inalțarea Domnului, anul acesta fiind sarbatorita pe 27 mai. Ortodocsii sarbatoresc, duminica si luni, Cincizecimea sau Pogorarea Sfantului Duh peste sfintii apostoli, sarbatoare crestina care…

- Afla aici ce sarbatori sunt cu cruce rosie in Calendar Ortodox. Duminica Mare a asimilat si elemente specifice renovarii timpului. Acum se deschidea sezonul culegerii plantelor de leac ce se considerau a fi contaminate, pana la aceasta data, de catre Rusalii. Potrivit credintelor…

- Buciumul Rusaliilor, dupa cum mai era denumita aceasta sarbatoare, se serba in miercurea din saptamana aflata la mijlocul perioadei dintre Paști și Rusalii, dupa cum scria etnologul A. Fochi. Intre Paște și Rusalii, trec 48 de zile, fara a socoti zilele de Paște și Rusalii, deci mijlocul perioadei cade…

- Aceasta data este considerata inceputul primaverii, iar sarbatoarea se ținea pentru roadele pamantului și pentru a evita dezastrele naturale, precum grindina sau seceta. Arminden este de fapt o zeitate a vegetației, așadar sarbatoarea are origini pagane. Se obișnuiește ca in aceasta zi sa…