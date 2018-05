Stiri pe aceeasi tema

- Denis Alibec va pleca de la FCSB in aceasta vara, el fiind deja pus pe lista de transferuri a roș-albaștrilor din cauza indisciplinei. Atacantul are cateva oferte din Franța, Germania și Anglia, insa surpriza ar putea veni din Turcia, chiar din partea fostului antrenor, Marius Șumudica. ...

- Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste pe Sfantul Imparat Constantin cel Mare si pe mama sa, Elena, al caror hram este purtat de numeroase biserici din tara. Aceasta sarbatoare se celebreaza anual in data de 21 mai. Citeste si MESAJE Sf. Constantin si Elena. Urari si felicitari pentru SFINTII Constantin…

- Selectionerul Islandei spera ca echipa sa faca o figura frumoasa la prima sa participare la Cupa Mondiala fotbal, luna viitoare in Rusia, asa cum a reusit in urma cu doi ani la Campionatul European, competitie la care a luat parte tot in premiera, informeaza agentia Reuters. Selectionerul islandez Heimir…

- MESAJE DE SFANTUL GHEORGHE. Cele mai frumoase MESAJE SMS de SFANTUL GHEORGHE. In zi de mare sarbatoare a Ortodoxiei, pentru ca purtati numele Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, va urez multa sanatate si fericire. MESAJE DE SFANTUL GHEORGHE. Cele mai frumoase MESAJE SMS de SFANTUL GHEORGHE.…

- Mesaje de Sfantul Gheorghe pentru familie La multi ani si fie ca Sfantul Gheorghe sa te calauzeasca mereu! „In zi de mare sarbatoare a Ortodoxiei, pentru ca porti numele Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, iti urez multa sanatate si fericire!” „Draga George, de ziua numelui tau iti dorim…

- MESAJE DE SFANTUL GHEORGHE. Cu ocazia acestei minunate zile de nastere iti doresc tie, draga Gheorghe tot ce este mai bun pe acest pamant si multa multa sanatate. La multi ani! La multi ani Gheorghe! Astazi de ziua ta onomastica iti doresc toata fericirea posibila iar aceasta sa fie aprinsa…

- Unul dintre lucrurile specifice britanicilor este faptul ca in Regatul Unit al Marii Britanii automobilele au volanul pe partea dreapta și circulația se desfașoara pe partea stanga. In urma cu sute de ani, mai toți europenii circulau pe partea stanga. Istoricii amintesc faptul ca in…

- MESAJE DE FLORII. Aceasta zi este dedicata celui mai frumos lucru din lume - unei flori, o minune a naturii. La multi ani!Pentru ca esti o persoana deosebita, toate florile din lume ureaza un sincer "La multi ani" unei alte flori!Iti multumesc, de ziua ta, pentru ca m-ai iubit cu…