Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, nu ia in calcul demiterea secretarului Apararii, Lloyd Austin, a declarat luni agentiei Reuters o sursa de la Casa Alba, dupa ce seful Pentagonului a tinut secreta spitalizarea sa zile in sir, contrar procedurilor.

- Presedintele american Joe Biden nu ia in calcul demiterea secretarului apararii Lloyd Austin, a declarat luni agentiei Reuters o sursa de la Casa Alba, dupa ce seful Pentagonului a tinut secreta spitalizarea sa zile in sir, contrar procedurilor.Presedintele american Joe Biden nu ia in calcul demiterea…

- Președintele american Joe Biden nu ia in considerare demiterea secretarului Apararii, Lloyd Austin, deși șeful Pentagonului nu a dezvaluit ca este spitalizat de mai multe zile, de la inceptul anului, a declarat luni, 8 decembrie, un oficial de la Casa Alba, potrivit Reuters.Austin, care se afla chiar…

- Presedintele american Joe Biden nu ia in calcul demiterea secretarului apararii Lloyd Austin, a declarat luni agentiei Reuters o sursa de la Casa Alba, dupa ce seful Pentagonului a tinut secreta spitalizarea sa zile in sir, contrar procedurilor.Lloyd Austin, care este al doilea dupa Biden in lantul…

- Spitalizarea secretarului american al apararii, Lloyd Austin, a fost tinuta la mare secret, astfel ca nici macar adjuncta sa nu a fost pusa in tema imediat, au declarat duminica oficiali de la Washington. Anterior, mass-media americane au relatat ca presedintele Joe Biden insusi a fost instiintat cu…

- Razboiul dintre Israel și Hamas a intrat in a 74-a zi. STIRIPESURSE.RO va prezinta, in format „live text”, principalele știri legate de razboi, pe parcursul zilei de 19 decembrie:Coalitia din Marea Rosie va cuprinde 10 tari, printre care SUA si Franta (Pentagon)Secretarul american al Apararii, Lloyd…

- Americanii au lovit in estul Siriei, dupa ce armata sa a fost atacata in Siria, Irak și Yemen de catre milițiile Teheranului. Statele Unite au lansat joi lovituri impotriva a doua unitati folosite de Gardienii revolutiei iranieni si „grupuri afiliate” in estul Siriei, a anuntat secretarul american al…

- Departamentul de Stat al SUA a autorizat plecarea din Israel a membrilor familiilor diplomaților sai și a lucratorilor neesențiali, pe fondul luptelor cu militanții palestinieni din Fașia Gaza, dar a precizat ca ambasada va ramane deschisa, relateaza sambata, 14 octombrie, The Times of Israel."Departamentul…