Flota rusa de la Marea Neagra urmeaza sa primeasca 12 noi nave alaturi de aviatie si vehicule terestre in 2022, a anuntat vineri noul comandant al acestei flote, viceamiralul Viktor Sokolov, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Conducerea Agenției Evreiești "Sokhnut" ia in considerare posibilitatea de a-și reduce complet prezența fizica in Rusia și de a transfera munca cu repatriații ruși la un mod de lucru la distanța. Astfel de planuri au fost discutate in cadrul unei intalniri care a avut loc miercuri la sediul central…

China si-a retras o promisiune de a nu trimite trupe sau personal administrativ in Taiwan dupa ce va lua insula inapoi, arata un document oficial publicat miercuri, citat de Reuters, care semnaleaza totodata decizia presedintelui Xi Jinping de a acorda mai putina autonomie decat a sugerat anterior.…

Napoli va angaja noi jucatori africani doar daca accepta sa nu participe la Cupa Africii a Natiunilor, competitie organizata de obicei in sezon, a afirmat presedintele clubului italian, Aurelio de Laurentiis, potrivit news.ro.

Elon Musk a rupt tacerea pe Twitter, platforma de socializare pe care incearca sa o cumpere pentru 44 de miliarde de dolari, postand o fotografie cu el in timpul intalnirii cu Papa Francisc. Musk nu mai postase de noua zile, scrie Reuters.

Premierul spaniol Pedro Sanchez a promis miercuri o "colaborare totala" a guvernului sau cu anchetele asupra mortii a 23 de migranti africani care au incercat vineri sa intre in enclava spaniola Melilla dinspre teritoriul marocan, relateaza AFP.

O ancheta privind o afacere suspecta l-a determinat pe ministrul ceh al educatiei, Petr Gazdik, sa-si anunte demisia duminica, informeaza DPA.

Marea Britanie a anuntat miercuri livrarea ''iminenta'' a unor lansatoare multiple de rachete catre Ucraina, care cere Occidentului acest tip de armament pentru a putea lovi in special artileria rusa care o copleseste numeric pe cea ucraineana in confruntarile din estul Ucrainei, relateaza AFP si…