Ruptură în Voltaj! A părăsit grupul unul din cei mai vechi membri Ruptura in Voltaj, una din formațiile cu cele mai mari incasari din muzica romaneasca din ultimii 20 de ani. Vali Ionescu a hotarat sa paraseasca populara formație. Este unul din membri fondatori al noului Voltaj, caci grupul de astazi continua istoria trupei de legenda din rock-ul romanesc, inființata in 1982. Artistul (57 ani) se intoarce la scena rock, zona in care a activat cu mult curaj in anii comunismului, prin puținele formații din acea vreme. Ruptura in Voltaj! A parasit grupul Vali ”Prunus” Ionescu, unul din cei mai vechi membri al formației Voltaj a fost echipa care l-a ajutat sa treaca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Puștiu e unul dintre artiștii pagubiți in urma incendiului devastator de ieri dintr-un centru comercial din Capitala. Solistul avea studio in cladire și susține ca o minune a avut loc incat sa nu ajunga sa fie victima in tragedia din București.

- ,,Visul American” (“Drinking in America”) de Eric Bogosian, in regia Iarinei Demian, este cea mai recenta premiera a Teatrului de Comedie din București. Producția pleaca in primul turneu național post-pandemie, care va avea loc intre 2 aprilie și 18 mai, in 17 orașe din Romania. One-man show-ul lui…

- In lungmetrajul de debut al lui Mihai Sofronea, „Cautatorul de vant”, un barbat tanar afla ca va muri curand, iar ce pare a fi un film cu final așteptat devine o pledoarie pentru viața. Filmul ruleaza in cinematografe din 11 martie. Nu știu daca Mihai Sofronea cunoaște ultimul film al lui Mircea Saucan,…

- Masura soc a LME a venit in timp ce sanctiunile occidentale au pus in pericol aprovizionarea cu nichel de la marele producator Rusia, marcand cea mai mare criza din ultimele decenii care a lovit bursa cu o istorie de 145 de ani. In anii 1990, un trader incorect al Sumitomo a incercat sa puna in dificultate…

- Anca Țurcașiu are o relație foarte buna cu fiul ei, Radu, iar aceasta il susține necondiționat. In cadrul unui interviu, vedeta a marturisit care este sfatul pe care i l-a dat baiatului sau in varsta de 23 de ani. Pentru Anca Țurcașiu fiecare primavara este frumoasa, pentru ca fiul ei este nascut pe…

- Jane Marczewski, cunoscuta sub numele de scena Nightbirde, a murit duminica, dupa luni de lupta și tratamente pentru cancer. Informația a fost publicata de TMZ, citand o sursa din apropierea artistei, scrie protv.ro . Jane Marczewski, care a fost recompensata cu Golden Buzz in 2021, suferea de cancer…

- Cel mai mare producator agricol din Alba intra la tranzacționare pe Bursa de Valori București: Grupul de companii a atras 24,7 milioane de lei de la investitori Cel mai mare producator agricol din Alba intra la tranzacționare pe Bursa de Valori București: Grupul de companii a atras 24,7 milioane de…

- Cristi Minculescu rebelul solist a generații de romani, implinește astazi 63 de ani. Data de 9 ianuarie are o alta semnificație pentru solist, chiar mai importanta decat aniversarea. De ziua sa, in urma cu 40 de ani, a fost acceptat drept solistul Iris. Deși a parasit legendarul grup, de acesta data…