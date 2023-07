Ruperea acordului pentru transportul cerealelor cauzează probleme în țară Federația Operatorilor Romani de Transport (FORT) avertizeaza ca ruperea acordului pentru transportul cerealelor in Marea Neagra va crea o presiune suplimentara. Vor fi afectate infrastructura rutiera din Romania și Portul Constanța, care este deja aglomerat din cauza camioanelor incarcate cu cereale ucrainene. In acest moment, se incarca și recolta romaneasca pe nave, iar varful de sezon va fi atins in aproximativ doua saptamani. Anul trecut, cu toate ca exista un acord pentru transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra, camioanele din Ucraina așteptau saptamani intregi la granița, iar calatoria… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

