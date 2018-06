Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe strazi din Alba Iulia, aflate in centrul orașului, au fost inundate, duminica, dupa ploaia cazuta in municipiu. Post-ul VIDEO: Strazi inundate la Alba Iulia, dupa ploaia de duminica apare prima data in ProAlba .

- Mai multe strazi din zona garii și a cimitirului din Alba Iulia au fost inundate, duminica, in urma unei ploi torentiale care a blocat sistemele de canalizare, pompierii militari si echipele societatilor locale de apa si canal intervenind pentru remedierea situatiei. Strazile inundate se afla in orașul…

- Mai multe strazi si subsoluri de blocuri au fost inundate, sambata, in Brasov, in urma unei ploi torentiale care a durat cateva minute, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru evacuarea apei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ploaia torentiala a facut prapad in Aiud, informeaza Romania TV. In doar cateva minute, strazile s-au umplut de apa, iar zeci de gospodarii au fost inundate. Citeste si Alerta meteo de ploi torentiale, descarcari electrice si grindina Din cauza lucrarilor nefinalizate de pe cateva strazi,…

- Potop pe mai multe strazi din Constanta si Eforie Nord, care au fost inundate joi dimineata, dupa mai multe reprize de ploi abundente, potrivit ziuaconstanta.ro.A fost potop si la Agigea, centrul localitații a fost inundat, iar traficul rutier a fost afectat in zona.

- Codul galben de ploi a facut ravagii în Constanța. În oraș, mai multe strazi au fost inundate și s-a circulat cu dificultate. Ploaia a facut cele mai multe probleme la Eforie, acolo unde a fost rupere de nori, iar subsolurile mai multor hoteluri și case au fost inundate. Și centrul orașului…

- A fost potop langa Pitesti. Orașul Ștefanești a fost inundat de apa scursa pe dealurile din jur dupa o ploaie torențiala. Oamenii s-au ales cu gospodariile inundate pentru ca sistemul de canalizare nu a mai facut fața. Apa s-a scurs ore intregi pe Drumul Național 7, calea veche de acces din…

- Numeroase strazi, dar si subsolurile unor imobile, au fost inundate, luni, in municipiul Pitesti si mai multe localitati limitrofe, in urma unei ploi torentiale. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, in urma solicitarilor prin 112, pompierii au intervenit in mai…