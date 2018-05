Primele operatiuni sunt bine de facut cu o zi inainte. Pieptul de pui fara pielita il dezosam si il taiem fileuri potrivite. Usturoiul spalat il taiem rondele cu cozile verzi cu tot. Fileurile de carne le pudram cu sare si piper, apoi le punem in 100 ml lapte in care am pus usturoiul si mustarul (amestecam sa se omogenizeze).

Dupa ce am asezat toate fileurile de carne, punem si celalalt lapte, acoperim si dam la rece pina a doua zi cand carnea e deja fragezita.

A doua zi taiem cascavalul in bucati potrivite, de asemenea feliem mozzarela.

Luam bucatile de piept de pui din marinada…