"Rule Britannia!" BBC s-a răzgândit asupra deciziei de a omite versurile a două populare melodii patriotice BBC s-a razgândit asupra planului de a omite versurile a doua populare melodii patriotice britanice ce vor fi cântate în ultima seara a galelor BBC Proms ce va avea loc luna aceasta dupa ce premierul Boris Johnson a acuzat televiziunea ca încearca sa cenzureze istoria Marii Britanii, transmit Reuters și The Telegraph.



Televiziunea publica britanica anunțase la sfârșitul lunii trecute ca melodiile &"Rule Britannia!&" și &"Land of Hope and Glory&" vor avea parte de o reprezentație fara versuri din cauza restricțiilor impuse din cauza pandemiei de COVID-19 care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- În fiecare an milioane de britanici aprind televizorul pentru a urmari o celebrare pompoasa a tuturor lucrurilor caracteristic britanice și sa fredoneze imnuri patriotice însa anul acesta decizia televiziunii publice britanice de a taia versurile a doua dintre cele mai cunoscute melodii…

- Twitter a dezactivat un videoclip de campanie repostat de președintele american Donald Trump, dupa o sesizare oficiala din partea formației Linkin Park privind utilizarea neautorizata a muzicii sale. Videoclipul, care includea muzica a grupului Linkin Park, a disparut din feed-ul președintelui,…

- O persoana a decedat si 11 au fost ranite in urma unor tiruri duminica, la primele ore ale diminetii, la Minneapolis, oras din nordul SUA, potrivit politiei locale, care anunta incidentul intr-o postare pe pagina sa de Twitter, citata de Reuters.Intr-un tweet separat, politia din Minneapolis…

- Inginer care lucra la interfata pentru utilizatori, Brandon Dail, a scris pe Twitter ca a fost concediat pentru ca l-a criticat public pe un coleg care a refuzat sa includa o declaratie de sprijin pentru miscarea Black Lives Matter in documentele pe care le publica. Tweet-ul a fost publicat…

- Primarul din New York, Bill de Blasio, a ridicat duminica dimineata interdictia de circulatie pe timpul noptii impusa în contextul manifestatiilor împotriva rasismului declansate dupa moartea lui George Floyd, informeaza Reuters, dpa si AFP, potrivit Agepres.Interdictia de circulatie…

- Primarul din New York, Bill de Blasio, a ridicat duminica dimineata interdictia de circulatie pe timpul noptii impusa in contextul manifestatiilor impotriva rasismului declansate dupa moartea lui George Floyd, informeaza Reuters, dpa si AFP. Interdictia de circulatie in intervalul orar…

- Fostul bachetbalist Michael Jordan a anuntat, vineri, ca va dona 100 de milioane de dolari in urmatorii zece ani unor organizatii care lupta impotriva discriminari rasiale, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Anuntul vine in contextul protestelor din SUA fata de rasism si de brutalitatea politiei,…

- Co-fondatorul Reddit Alexis Ohanian, sotul Serenei Williams, a demisionat din boardul companiei, cerand sa fie inlocuit cu o persoana de culoare, potrivit news.ro.Vineri, intr-o serie de postari pe Twitter, el a spus ca unul dintre argumentele sale este acela ca, in calitate de tata, trebuie…