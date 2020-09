Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a revizuit programul anual de lucru al Erasmus+ 2020 și a alocat alte 200 de milioane de euro pentru a stimula educația și formarea digitala.CE anunța ca banii vor servi și pentru a promova dezvoltarea competențelor și incluziunea prin creativitate și arte. „Pandemia…

- La patru ani de la succesul din Brazilia, Ana Maria Popescu, Simona Gherman, Simona Pop și Loredana Dinu se raporteaza diferit la cercul de aur pe care l-au cucerit la Rio și care a inceput sa arate trecerea timpului. Distincția cea mai stralucitoare de la Rio conține 98,8% argint și 1,2 % aur, adica…

- Organizatia de Tineret a PMP a transmis ca nu este de acord cu reducerile care apar in bugetul UE, pentru perioada 2021-2027 in domeniul cercetarii si al programului Erasmus de sustinere a educatiei. Presedintele filialei Marius Lucian Lupu a subliniat ca este necesar ca Uniunea Europeana sa se implice…

- Parcul „pur și simplu superb” de pe malul Begai, invadat de rugina, va fi curațat, „in perioada urmatoare”, de muncitorii Horticultura. Primaria ar fi rezolvat problema fierului din apa care uda iarba, astfel ca societatea primariei va vopsi pergolele, bancile și va curața statuile și Podul Maria.

- O mobilitate Erasmus+ pentru studenți presupune deplasarea pentru maximum 12 luni pentru fiecare ciclu de studii (licența sau master) la una sau mai multe universitați, companii sau organizații dintr-o alta țara europeana, pentru a studia sau pentru a face practica. Universitatea din Pitești scoate…

- Ministerul Educației și Cercetarii, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), a devenit partener in proiectul european „Compararea calificarilor pentru o recunoaștere echitabila 2 (QUATREC 2)”, finanțat prin programul Erasmus+, acțiunea 3, proiect destinat membrilor …

- Mai multi bani pentru programul Erasmus+ dedicat tinerilor, investitii publice masive in sistemele de invatamant, alfabetizare digitala pentru toate generatiile si acces la educatie pentru toti copiii: sunt principalele directii de actiune in domeniul educatiei sustinute de Grupul socialist din Parlamentul…

- Proiectul „Now What?: Preparing and Empowering Youth Leaving Care”, finanțat prin programul european Erasmus + a fost derulat printr-un parteneriat in care au fost implicate opt instituții din patru țari europene, printre care Universitatea de Vest, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția…