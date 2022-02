Nationala Romaniei a invins sambata, cu scorul de 34-25 (24-7), reprezentativa Rusiei, in primul meci din acest an al competitiei Rugby Europe Championship, partida disputandu-se pe Stadionul National de Rugby “Arcul de Triumf” din Capitala. Meciul a contat atat pentru campania de calificare la Cupa Mondiala din Franta, cat si pentru castigarea Cupei Kiseleff, care se pune in joc in intalnirile directe dintre cele doua tari. Romania nu s-a putut baza la aceasta partida pe Florin Surugiu, Taylor Gontineac, Alexandru Tigla, Vladut Popa si Ionel Melinte, toti indisponibili. Echipa Romaniei: 1. Vasile…