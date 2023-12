Stiri pe aceeasi tema

- CS Dinamo București a caștigat primul sau titlu de campioana nationala la rugby dupa o pauza de 15 ani, prin victoria cu scorul de 17-13 (6-6) cu CSM Stiinta Baia Mare, sambata, in finala Ligii Nationale, pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf din Capitala.

- Stadionul „Arcul de Triumf” va gazdui astazi, de la ora 13:00, un meci cu titlul pe masa. CSM Știința Baia Mare și Dinamo se vor infrunta pentru ca noua campioana a Romaniei la rugby sa fie stabilita. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de PrimaSport 3 și OrangeSport 4. ...

- In acest final de saptamana avem finala Ligii Naționale de Rugby. CSM Știința Baia Mare are acum ocazia sa scrie istorie, fiind vorba despre a 14-a calificare consecutiva in finale. Disputa cu Dinamo va avea loc sambata, pe stadionul Arcul de Triumf din capitala. „Suntem intotdeauna incantați sa jucam…

- Echipa Farul Constanta a dispus vineri seara, in deplasare, scor 2-0, de formatia Dinamo Bucuresti, intr-un meci din etapa a zecea a Superligii. Oaspetii au jucat o jumatate de ora in inferioritate numerica, potrivit news.ro.Dupa un start animat, cu ocazii de o parte si de alta (Mazilu – min. 4 si…

- Farul Constanta, campioana en titre a Romaniei, a disputat vineri, 22 septembrie 2023, meciul din etapa a zecea a Superligii, editia 2023 2024, intalnind in deplasare, pe stadionul Arcul de Triumf din capitala, Dinamo Bucuresti.Confruntarea s a incheiat cu victoria "marinarilorldquo;, scor 2 0.Au marcat…

- Dinamo a decis azi locul de disputare al partidei cu Farul Constanța, apoi prețul biletelor pentru duelul cu campioana Romaniei. Clubul a fost amendat de Comisia de Disciplina a FRF cu 3.000 de lei. Dinamo București - Farul Constanța se va disputa pe stadionul Arcul de Triumf, vineri seara, de la ora…