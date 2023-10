Din pacate, „stejarii” pleaca de la Cupa Mondiala de rugby din Franța cu infrangeri pe linie, dupa ce duminica au pierdut și cu Tonga, scor 24-45. Elevii lui Eugen Apjok au avut o prestație ceva mai buna fața de precedentele dueluri de la Mondial, dar au cedat pe final. Inaintea acestei confruntari, ambele selecționate aveau infrangeri pe linie in Grupa B, astfel ca miza era spalarea rușinii. Noi ne-am ridicat la nivelul adversarilor doar in aproximativ 40 de minute, in celalalt interval tot ce am putut face a fost sa primim eseuri. Dupa un inceput slab (3-21), Romania a echilibrat jocul și, aproape…