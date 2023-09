Stiri pe aceeasi tema

- Selectionatele Georgiei si Portugaliei au terminat la egalitate, 18-18 (13-5), intr-o partida din Grupa C a Cupei Mondiale de rugby, editia 2023, disputata sambata la Toulouse, in fata a 31.889 de spectatori. Portugalia, invinsa de Tara Galilor in partida de debut la aceasta competitie, a…

- Franța a bifat o noua victorie la Cupa Mondiala de Rugby, „cocoșii” trecand, scor 96-0, de Namibia. Succesul a intrat direct in istoria naționalei din Hexagon: este cea mai mare diferența de scor cu care francezii au caștigat in istoria participarilor la turneul final mondial.

- „Stejarii” nu au reusit sa marcheze niciun punct astazi, in cel de-al doilea meci sustinut in faza grupelor la Cupa Mondiala de rugby din Franta. Mai mult, Romania a suferit cea mai clara infrangere din aceasta editie, pana acum. A fost 0-76 cu puternica Africa de Sud, detinatoarea trofeului. Toti jucatorii…

- Noua Zeelanda a invins Namibia, scor 71-3, vineri, in grupa A de la Cupa Mondiala de rugby. All Blacks au marcat 11 eseuri.Insa, neo-zeelandezii nu au reusit sa-i depaseasca pe irlandezi, care au marcat 11 eseuri in victoria cu Romania, scor 82-8. In primul meci, All Blacks a pierdut cu Franta,…

- Antrenorul echipei nationale de rugby a Romaniei, Eugen Apjok, a afirmat, luni, ca efortul depus de „stejari” in partida cu Irlanda, de la Cupa Mondiala din Franta, pierduta cu scorul de 8-82, a fost unul foarte mare. Statisticile au aratat, de asemenea, ca jucatorii romani nu au mai atins niciodata…

- Jucatorii naționalei Romaniei au fost copleșiți de emoții in momentul intonarii imnului „Deșteapta-te, romane”, inaintea disputei cu Irlanda, debutul la Cupa Mondiala de rugby. Romania are un debut cum nu se poate mai greu al Cupa Mondiala de rugby, impotriva Irlandei, liderul ierarhiei mondiale. Reveniți…

- Franța a reușit sa o invinga pe Noua Zeelanda, scor 27-13, in cadrul primei etape a Cupei Mondiale de rugby. Chiar daca Noua Zeelanda a inceput mult mai bine partida și a marcat un eseu in primul minut, ”Cocoșii Galici” au fost echipa mai buna și au obținut cele patru puncte. In urmatoarea etapa din…

- Cupa Mondiala la rugby 2023, cea mai importanta competitie de rugby din lume, incepe, vineri, 8 septembrie, in Franta si va dura pana la 28 octombrie, cand este programata finala mare a turneului final. Inclestarea titanilor din rugbiul mondial se desfasoara o data la patru ani, incepand din 1987, cand,…