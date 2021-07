Internaționalul Ionuț Botezatu, originar din Panciu și format la LPS Focșani de regretatul Viorel Ion, renunța la activitatea sportiva, așa cum anunța clubul CSM Știința Baia Mare. In rugbiul de inalt nivel au evoluat mulți jucatori formați la LPS Focșani, la școala regretatului Viorel Ion: unii dintre ei fac in continuare nume foarte bun școlii […] Articolul Rugbiul de inalt nivel are inca un jucator plecat de la LPS Focșani retras din activitate! apare prima data in Monitorul de Vrancea .