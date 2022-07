Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de rugby a Romaniei a invins selectionata Uruguayului, cu scorul de 30-22 (17-3), duminica, intr-un meci test desfasurat la Montevideo. Jucatorii Timisoarei au fost decisivi in obtinerea victoriei. Romania a inceput in forta partida de pe Stadionul Charrua si a marcat un eseu in minutul 5,…

- Naționala de rugby a Romaniei intalnește duminica, 10 iulie, de la ora 21.35, la Montevideo, reprezentativa Uruguay. Partida va fi transmisa in direct pe Prima Sport 1, informeaza Federatia Romana de Rugby. Ajunși luni, 4 iulie in capitala Uruguayului, „stejarii” s-au acomodat la diferența de fus orar…

- Selectionerul nationalei de rugby a Romaniei, Andy Robinson, spune ca este foarte important pentru ''Stejari'' sa castige cele doua partide-test pe care le vor disputa la Montevideo, contra Uruguay, prima dintre ele, duminica seara, scrie site-ul FRR. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Nationala de rugby a Romaniei a coborat doua pozitii in clasamentul mondial, ajungand pe 19, in urma infrangerii suferite in amicalul de la Bucuresti, 13-45 cu Italia. Pe podium se afla Africa de Sud (campioana mondiala en titre), Noua Zeelanda si Franta, in timp ce vicecampioana mondiala, Anglia, a…

- Naționala de rugby a Romaniei va disputa doua meciuri test cu reprezentativa similara a Uruguay-ului. Partidele vor avea loc la Montevideo, pe 10 și 17 iulie, și vor fi transmise in direct pe Prima Sport, informeaza Federatia Romana de Rugby. In urma meciului cu Italia, de pe 1 iulie, și a accidentarilor…

- Reprezentativa de rugby a Romaniei a fost invinsa, vineri seara, cu scorul de 45-13, de selectionata Italiei, intr-un meci test disputat pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf. A fost primul meci intre cele doua formatii disputat la Bucuresti, dupa 18 ani. "Stejarii" mai au programate la 10…

- Nationala de rubgy a Romaniei a cedat ieri seara in fata Italiei pe stadionul „Arcul de Triumf”, din Bucuresti. Oaspetii s-au impus cu 45-13 (19-6). Gabriel Rupanu, Vlad Neculau si Florin Vlaicu au fost din primul minut pe teren, in timp ce un alt rugbist, transferat recent pe Bega, Alexandru Bucur…

- Naționala de Rugby a Romaniei va intra in cantonament pe 21 iunie, in vederea pregatirii meciului test cu Italia, programat pe 1 iulie, la București, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf.Va urma apoi un turneu in America de Sud, cu doua meciuri cu Uruguay, la Monteviedo.Dupa cum a ...