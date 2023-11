”Rugăciunile și parastasele, ultima posibilitate dată de Dumnezeu celor răposați ca fie ajutați” ”Rugaciunile credincioșilor pentru cei adormiți și parastasele sunt ultima posibilitate pe care le-o da Dumnezeu celor raposați pentru a fi ajutați inainte de a se face Judecata de Apoi. Dupa ea nu vor mai putea fi ajutați cu nimic. Așa cum ii ușuram pe cei intemnițați aducandu-le sucuri racoritoare etc., atunci cand ii cercetam, tot astfel și pe morți ii ușuram prin rugaciunile și milosteniile pe care le facem pentru sufletele lor. Rugaciunile credincioșilor pentru cei adormiți și parastasele sunt ultima posibilitate pe care le-o da Dumnezeu celor raposați pentru a fi ajutați inainte de a se… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moșii de toamna 2023 sau Sambata Morților este un prilej de pomenire a celor care nu mai sunt printre noi și este o zi importanta pentru creștinii ortodocși. De aceasta zi sunt legate multe tradiții bisericești, precum și obiceiuri populare.Ce inseamna Moșii de toamna sau Sambata MorțilorPotrivit tradiției,…

- In prima sambata din luna noiembrie, Biserica Ortodoxa a randuit sa se faca pomenirea morților. Pomenirea din aceasta zi, este cunoscuta și sub denumirea de Sambata morților sau Moșii de toamna. In 2023, Moșii de Toamna pica in prima sambata din noiembrie, astfel ca tradițiile inchinate acestei zile…

- In ziua „Mosilor de toamna” se face pomenirea celor adormiti. Este cunoscuta și sub denumirea de Sambata Morților.In aceasta zi se fac rugaciuni pentru comemorarea celor plecați dintre noi. Creștinii așeaza ofrande pe mormintele celor dragi, se aprind lumanari și tamaie langa crucea celor plecați dintre…

- Sambata, pomenirea celor adormiti, zi cunoscuta in traditia romaneasca si ca Mosii de toamna In prima sambata din luna noiembrie, Biserica Ortodoxa a randuit sa se faca pomenirea celor adormiti, zi cunoscuta in traditia romaneasca si ca Mosii de toamna. Biserica si-a manifestat intotdeauna grija fata…

