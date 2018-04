Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 13 aprilie, creștinii ortodocși sarbatoresc Izvorul Tampduirii. In cadrul slujbei din aceasta zi, preotul ii stropește pe credincioși cu apa sfințita pentru a alunga spiritele rele. Tot astazi, creștinii pot rosti rugaciunea catre Fecioara Maria pentru a scapa de necazuri și blesteme. Preacurata,…

- Pe langa faptul ca este un sfant contemporan, un sfant al secolului nostru, el atrage indeosebi prin multimea minunilor savarsite, atat in timpul vietuirii sale, cat si dupa adormirea sa intru Domnul. Foarte multi credinciosi care au venit de-a Iungul vremii sa se inchine la Sfintele sale Moaste,…

- Joia Mare reprezinta una dintre cele mai puternice momente din Saptamana Patimilor. Crestinii praznuiesc cu mare credinta evenimentele care au avut loc in urma cu aproximativ 2.000 de ani, iar in semn de multumire pentru ceea ce a facut Iisus Hristos pentru noi, oamenii incearca sa-si schimbe macar…

- Creștinii ortodocși sarbatoresc, pe 1 aprilie 2018, Duminica Floriilor sau Floriile, o sarbatoare creștina fara data exacta, comemorata intotdeauna in ultima duminica dinaintea Paștelui. In aceasta zi, preoții recomanda sa se rosteasca rugaciunea de binecuvantare a salciei, pentru noroc și bunastare.…

- Buna Vestire 2018 este praznuita de Biserica pe 25 martie. Buna Vestire, cunoscuta in popor și ca Blagoveștenia sau Ziua Cucului, este praznicul in amintirea zilei in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare ca va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Buna Vestire este sarbatorita in fiecare an…

- Religia ortodoxa ne indeamna sa ne inchinam mereu, acest gest ne va feri de cele rele și va atrage norocul in casa noastra.Fie ca suntem la masa, seara inainte de culcare sau atunci cand trecem pe langa o biserica, este bine sa ne inchinam si sa facem semnul crucii. Dar, ce se intampla daca nu te inchini…

- CHIȘINAU, 01 ian — Sputnik. Pe 1 februarie, creștinii ortodocși îl sarbatoresc pe Sfântul Cuvios Macarie cel Mare din Egipt, unul dintre întemeietorii monahismului alaturi de Sfântul Antonie cel Mare. El nu trebuie confundat cu Sfântul Macarie…

- Sarbatoare mare pe 25 ianuarie. Crestinii il sarbatoresc pe Sfantul Grigorie Teologul. Rugaciunea catre Sfantul Grigorie ajuta enorm la limpezirea gandurilor si la liniste, iar Sfantul praznuit pe 25 ianuarie ocroteste vaduvele.