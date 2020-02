Clipe de durere pentru toți apropiații lui Andrei, copilul din Mangalia care se zbate intre viața și moarte pe patul de spital de la Spitalul Județean Constanța, dupa ce a fost bagat in coma de un sportiv. Rudele și colegii lui Andrei s-au rugat impreuna in fața instituției spitalicești, in speranța ca Dumnezeu il va ajuta pe copil sa iși revina.