Rugăciunea Sfântului Ștefan făcătoare de minuni Creștinii ortodocși il praznuiesc pe Sfantul Ștefan, pe 27 decembrie, in a treia zi de Craciun. Aceștia pot rosti una dintre cele mai puternice rugaciuni, despre care se zice ca este facatoare de minuni. “ Sfinte mare mucenice al lui Hristos Stefane, cel ce ai preaslavit pe Dumnezeu in trupul tau de mucenic, nu ne trece cu vederea pe noi, cei cuprinsi de ispite si de nevoi, ci te roaga Preamilostivului Dumnezeu ca sa impace lumea aceasta si sa departeze de la noi pe tot vrajmasul pornit asupra noastra, pentru pacatele noastre. Roaga-te pentru noi, sfinte al lui Dumnezeu, cu aceeasi caldura cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Pe 27 decembrie, Biserica Ortodoxa il praznuieste, in cea de-a treia zi de Craciun, pe Sfantul Stefan, unul dintre ucenicii lui Iisus si primul martir crestin condamnat la moarte de autoritatile iudaice din Ierusalim. Traditia spune ca, in aceasta zi, rugaciunile aduse in fata icoanei Sfantului fac…

- Crestinii ortodocsi precum si cei greco-catolici il sarbatoriesc, astazi, pe Sfantul Stefan, primul martir crestin. El a fost contemporan cu apostolii lui Iisus Hristos si a fost unul dintre cei sapte diaconi alesi sa slujeasca in prima comunitate crestina din Ierusalim. Stefan a fost acuzat de blasfemie…

- Sfantul Stefan, primul care a vestit si a marturisit credinta in Hristos, devenind primul martir al Bisericii, este sarbatorit de crestini in a treia zi de Craciun. Peste 500.000 de romani isi serbeaza astazi onomastica, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

