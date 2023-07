Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in calendarul ortodox, avem parte de o noua sabaroare. Ei bine, este vorba despre Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Prodromita din Muntele Athos. Tot astazi, 12 iulie 2023, crestinii ortodocși din toate colțurile lumii pot rosti una dintre cele mai puternice rugaciuni despre care se…

- Astazi este prima zi din Postul Sfintilor Petru si Pavel. Sarbatoarea are loc in fiecare an, la data de 29 iunie. Conform Calendarului Ortodox, la data de 12 iunie 2023 va incepe Postul Sfintilor Petru si Pavel. In aceeasi zi, Biserica il praznuieste pe Sfantul Cuvios Onufrie cel Mare. Postul de…

- Odata cu trecerea a 40 de zile de la sarbatoarea Invierii Domnului, astazi, creștinii ortodocși celebreaza Inalțarea Domnului la cer. Este ultima zi in care se mai inroșesc oua, marcand incheierea perioadei pascale. De Inalțare, crestinii ortodocsi pot ro

- Creștinii ortodocși ii sarbatoresc pe 21 mai pe Sfantul Imparat Constantin cel Mare și pe mama sa, Elena, cunoscuți drept cei care au dat libertate creștinismului. Este una dintre cele mai mari sarbatori din calendarul ortodox, marcata de superstiții și obiceiuri.

- Sarbatoarea de Izvorul Tamaduirii aminteste de una dintre minunile Maicii Domnului savarsite la un izvor aflat in apropierea Constantinopolului.Potrivit traditiei, Leon cel Mare se plimba printr-o padure din apropierea Constantinopolului. In timpul plimbarii sale, acesta intalneste un batran orb,…

- Creștinii sarbatoresc Izvorul Tamaduirii, in fiecare an, in prima zi de vineri dupa Paște. Ca orice moment important, in acea zi nu ai voie sa faci anumite lucruri, caci se spune ca iți vor aduce ghinion. Sarbatoarea iși are originea intr-o legenda, care spune ca un orb și-a recapatat vederea, dupa…

- "Aceasta sarbatoare a Sfintelor Pasti este, asa cum o numea parintele Dumitru Staniloae, \"sarbatoarea luminii si a bucuriei\". El spune ca Pastele reprezinta \"o explozie de bucurie care perpetueaza explozia de bucurie a ucenicilor care au vazut pe Domnul inviat din morti\". Deci, bucuria ca moartea…

- "Aceasta sarbatoare a Sfintelor Pasti este, asa cum o numea parintele Dumitru Staniloae, 'sarbatoarea luminii si a bucuriei'. El spune ca Pastele reprezinta 'o explozie de bucurie care perpetueaza explozia de bucurie a ucenicilor care au vazut pe Domnul inviat din morti'. Deci, bucuria ca moartea a…