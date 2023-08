Stiri pe aceeasi tema

- Fostul avocat personal al lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, s-a predat, miercuri, la o inchisoare din comitatul Fulton din Georgia, pentru a infrunta acuzatiile legate de actiunile pe care le-ar fi facut pentru a rasturna alegerile prezidențiale din 2020, potrivit Reuters.

- Doua dintre persoanele inculpate alaturi de Donald Trump pentru inselaciune electorala in statul american Georgia s-au predat autoritatilor, relateaza BBC preluat de Rador.John Eastman si Scott Hall s-au predat la inchisoarea din Fulton County. Domnul Trump a spus ca se va preda voluntar pentru…

- Procuratura din statul Georgia intenționeaza sa recomande ca procesul pe fond al cazului de amestec in alegerile fostului președinte american Donald Trump sa inceapa in cel mult șase luni, adica pina la sfirșitul lunii ianuarie 2024. Acest lucru a fost declarat in cadrul unei conferințe de presa de…

- Fostul presedinte american Donald Trump, inscris in cursa prezidentiala din 2024, a respins vehement noile acuzatii formulate de procurori din statul Georgia, afirmand ca Statele Unite au devenit "un loc corupt" sub conducerea presedintelui Joseph Biden.Donald Trump a fost inculpat specific in comitatul…