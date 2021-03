Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 4 martie, incepand cu ora 13.30, in sala 105 a Palatului Administrativ, are loc investirea in functie si depunerea juramantului a prefectului Vlad Emanuel Durus si a subprefectului Erzsebet Eniko Krizsanovszki. Tot azi, la doar o zi de la schimbarea prefectului de Maramureș, se stie cine va…

- Joi, 11 februarie, de la ora 10, la Sediul Senatului Romaniei, secretarul Senatului, dl. Dan IVAN a avut o intalnire cu insarcinatul cu afaceri al Ucrainei in Romania, dl. Paun Rohovei. Intrevederea a vizat relațiile bilaterale romano-ucrainene, cu accent pe situația și aspirațiile comunitații de ucraineni…

- Comuna Poienile Izei (9.22) a urcat pe primul loc in clasamentul localitaților din Maramureș cu cea mai mare rata de infectare, la data de 8 februarie. Situația incepe sa se mai imbunatațeasca in Gardani, unde rata a coborat la 6.59, in timp ce orașul Seini e pe 3 cu 6.14. De asemenea, municipiul Baia…

- La data de 5 februarie, comuna Gardani (7.32) continua sa se afle pe primul loc in topul localitaților din Maramureș cu cea mai mare rata de infectare. Comuna Bogdan Voda are 6.06, in timpul ce orașul Seini se situeaza pe locul 3 cu 5.83. Fața de luni, 1 februarie, rata a urcat puțin și in municipiul…

- Persoane inca necunoscute au incendiat intenționat un autoturism marca Audi model R8, parcat in cartierul Popa Lupu din Sighetu Marmației. Autoturismul, fabricat in anul 2009 și cu 112.000 km la bord, a fost de curand adus in Romania de catre un antreprenor local și inca nu era inmatriculat și nici…

- Numarul politelor active de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) a crescut in noiembrie 2020 cu 1,68%, ajungand la aproximativ 1,756 milioane, comparativ cu 1,727 milioane de polite PAD active la 30 noiembrie 2019, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID),…

- Romania este țara cu cea mai mare rata a mortalitații infantile din Uniunea Europeana, de 6 decese la o mie de nascuți vii, aproabe dublu fața de media la nivelul UE. Nou nascuții prematur sau cu probleme pot fi ingrijiți, cu mici excepții, doar in reședințele de județ, iar pentru cei cu riscuri majore…

- Senatorul Severica Covaciu solicita ca perioada petrecuta ca voluntar sa fie recunoscuta ca vechime in munca. In acest sens, parlamentarul PMP de Maramureș a adresat o propunere legislativa pentru modificarea și completarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activitații de voluntariat in Romania,…