Stiri pe aceeasi tema

- A patra persoana confirmata cu noul coronavirus a fost internata, marți, in Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, iar in prezent nu are febra sau alte simptome ale bolii. Doua familii care locuiesc in apropierea casei barbatului sunt izolate la domiciliu, au transmis autoritațile.…

- Femeia de 38 de ani din Timisoara care a fost depistata pozitiv cu coronavirus, dupa o vizita in Italia, si care a fost internata la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes” a intrat in contact cu parintii sai, care locuiesc la Lugoj, si cu patru prieteni din Timisoara, cu totii urmand sa fie…

- Femeia care, aseara, a fost transportata cu o ambulanța la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, suspecta de coronavirus, are gripa. Potrivit medicului Virgil Musta, purtatorul de cuvant al unitații medicale, in cazul pacientei, testul de gripa a ieșit pozitiv. In ceea ce privește…

- O femeie care a vizitat recent orasul Bergamo din Italia a fost internata, joi seara, la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes” din Timisoara cu suspiciune de coronavirus, dupa ce a facut febra in timpul izolarii la domiciliu.

- O femeie de 50 de ani izolata la domiciliu in Timișoara dupa o vizita in Italia, in Bergamo, a sunat speriata, joi seara, la 112 și a acuzat febra. A fost internata la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, fiind suspecta de coronavirus.Medicii spun ca femeia a vizitat in urma cu…

- Un tanar de 25 de ani, care lucra ca asistent medical in Germania si a revenit in Romania dupa ce a ingrijit mai multi bolnavi de coronavirus, este internat la Spitalul de Boli Infectioase ‘Victor Babes’ din Timisoara, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al unitatii, Virgil Musta.…

- Doi barbati din Timisoara s-au prezentat, joi, la Spitalul Militar din Timisoara, spunand ca ar putea fi infectati cu coronavirus. Medicii i-au transferat la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, unde specialistii au stabilit ca nu se impune internarea lor in unitatea medicala,…