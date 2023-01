Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2022 a fost unul foarte greu pentru Oana și Viorel Lis. Cei doi soți nu au trecut prin momente prea frumoase din cauza problemelor de sanatate cu care se confrunta fostul edil al Capitalei. In exclusivitate pentru Antena Stars, Oana Lis a dezvaluit cum reușește sa ramana pozitiva chiar daca lucrurile…

- Un Smith&Wesson care a aparținut fostului presedinte american Theodore Roosevelt (n. 1858 – m. 1919) s-a vandut cu 910.625 de dolari, la o licitatie organizata de Rock Island Auction , casa specializata in licitații pentru arme de foc. Conform documentelor, arma lui Roosevelt, care a fost președintele…

- Arianna Mihjalovic, soția regretatului Sinisa Mihjalovic, care a incetat din viața vineri, a publicat un mesaj emoționant dupa moartea celui cu care era casatorita de 26 de ani. „Cand nu vei mai face parte din mine, voi taia din amintirile cu tine multe stele mici, astfel incat cerul va fi atat de frumos…

- Paparazzii SpyNews.ro au fost pe urmele lui Edi Iordanescu și ale soției lui, iar imaginile surprinse demonstreaza ca nici antrenorii de succes nu scapa de problema locurilor de parcare din București. Fostul fotbalist și partenera lui sunt impreuna la ”greu”.

- Deși are o condamnare de 5 ani cu executare in dosarul Gala Bute, Rudel Obreja se afla in libertate in aceasta perioada pentru a se trata de cancer. Paparazzii SpyNews.ro l-au surprins in sanul familiei, intr-o seara in care s-a aratat și nostalgic fața de vremurile in care boxa.

- Sonny Flame este un artist indragit și celebru, insa și un soț iubitor, care ar face orice pentru soția lui. Cei doi au ieșit in oraș, iar destinația aleasa a fost mall-ul. In timp ce Lena aștepta la masa, Sonny s-a asigurat ca soția lui are parte de tot ce ii poftește inima, ocupandu-se de tot. Paparazzii…

- Pe Sorinel Copilul de Aur il știe toata țara, dar puțini au vazut-o pe soția lui! Iata cat de frumoasa este femeia care l-a cucerit cu adevarat pe manelist. Acum este clar de ce și-a gasit artistul fericirea in brațele ei. Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini rare cu cei doi.

- Marcel Pavel poate sa se laude cu o soție peste care anii nu și-au pus amprenta. Violeta este mai frumoasa pe zi ce trece, chiar și atunci cand nu este alaturi de soțul ei, in lumina reflectoarelor. Paparazzii Spynews.ro au surprins-o in timp ce se relaxa in oraș, alaturi de o prietena.