- Instanta suprema a decis, marti, mentinerea pedepselor dispuse in prima instanta in dosarul Gala Bute. Singurul inculpat care a fost gasit nevinovat de magistrati este fostul ministru Ion Ariton, acesta fiind achitat.Elena Udrea a fost condamnata la 6 ani de inchisoare, Rudel Obreja la 5 ani…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat miercuri ca va solicita SRI detalii in privinta existentei unui plan de cooperare cu DNA in cazul dosarului "Gala Bute". Parlamentarii Comisiei SRI au luat act tot miercuri de o sesizare din partea…

- Traian Basescu a sesizat conducerea CSM, Inspectia Judiciara, ministrul Justitiei si comisia de control a activitatii SRI. Fostul presedinte al Romaniei le-a trimis acestora un document al Serviciului Roman de Informatii, despre care spune ca este ” strict secret”. Traian Basescu sustine ca documentul…

- Procurorii DNA au cerut miercuri, la Instanta suprema, sporirea pedepselor primite de inculpatii judecati in dosarul "Gala Bute", in care Elena Udrea a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu, informeaza Agerpres.Pe 29 martie 2017,…

- Gala Bute, la final! Astazi, la Înalta Curte, sunt programate pledoariile finale în dosarul “Gala Bute&", în care sunt judecati Elena Udrea, fost ministrul al Dezvoltarii si Turismului si Rudel Obreja, fost