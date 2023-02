Rucsacul de urgență la mare căutare de către români. Cât costă acesta Cutremurele din ultimele zile i-au determinat romanii „se inarmeaze” cu rucsacuri de urgenta. Reprezentanții unor magazine care comercializeaza astfel de rucsacuri susțin ca numarul comenzilor a explodat. Un kit de baza de aprovizionare de urgența poate include urmatoarele articole recomandate: Apa (o sticla de persoana pe zi timp de cateva zile, pentru baut și salubritate) Alimente (cel puțin o cantitate de alimente neperisabile pentru cateva zile) Radio cu baterie sau cu manivela și radio meteo NOAA cu alerta de ton Lanterna Trusa de prim ajutor Baterii suplimentare Fluier (pentru a semnala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

