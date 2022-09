Stiri pe aceeasi tema

- Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țara. Cantareața de muzica populara are un succes de invidiat, insa puțini știu ca aceasta a trecut prin greutați in copilarie. Iata ce meseria a avut artista inainte de a deveni celebra!

- Ruby este o artista foarte cunoscuta și apreciata de la noi. Aceasta s-a lansat oficial in anul 2010, insa realul succes l-a cunoscut abia 2 ani mai tarziu, atunci cand a facut furori cu piesa ‘’Stinge lumina’’. Aceasta piesa este cea are a facut-o cunoscuta, insa a avut și un om de baza care a ajutat-o…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Alex Velea a marturisit care este motivul pentru care a amanat nunta cu Antonia. Artistul a precizat și cand va purta iubita lui rochie de mireasa. Iata ce a declarat celebrul cantareț!

- Starea de sanatate a lui Celine Dion ramane inca un mister, deși diagnosticul a fost dezvaluit in urma cu un an. Celebra cantareața sufera de degenerescența musculara, o afecțiune care duce, inevitabil, la incapacitatea de deplasare. Artista și-a anulat concertele, a disparut de pe rețelele sociale,…

- Nu s-ar fi așteptat niciodata la un asemenea succes rasunator intr-un timp record, insa iata ca piesa ei a imparțit TikTok-ul in doua! Milioane de videoclipuri au fost create pe aceasta platforma folosind melodia Marilenei Stan. Artista a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Dodo este in toi cu pregatirile pentru botezul fiului ei Patrick și așteapta cu nerabdare marele eveniment. Cantareața a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca și-a schimbat nașii pe ultima suta de metri și a dezvaluit motivul pentru care Cocoș de la Calarași nu va mai fi parintele spiritual…

- Vladuța Lupau este casatorita cu Adi Rus, insa nu a vrut sa ia numele de familie al soțului ei dupa casatorie. Interpreta de muzica populara a spus motivul pentru care și-a pastrat numele de fata.Cantareața nu a vrut sa renunțe la numele sau de familie, astfel ca dupa casatorie o cheama tot Lupau. Vladuța…

- Antonia, una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, nu a avut un drum ușor in viața. Pentru a ajunge unde și-a dorit, ea a fost nevoita sa faca o mulțime de sacrificii pentru a se putea intreține. Cand Antonia s-a intors in Romania era o țara total straina pentru ea, avand in vedere ca se mutase…