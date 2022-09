Ruby chiar ”stinge lumina” acasă după ultima factură primită la curent ”Stinge lumina, arata-mi calea/Pune mana pe mine, simte chemarea”, este popularul sau refren in care Ruby chiar a inceput sa creada. Asta și pentru ca ultima factura la energie electrica a ”curentat-o” bine pe sexoasa solista. Facturile la energia electrica au devenit o povara pentru bugetul romanilor, inclusiv pentru vedete. Și Ruby, pe numele sau Ana Maria Grigore a inceput sa simta ca aloca un procent din ce in ce mai mare pentru facturi chiar daca nu consuma mult și locuiește intr-un bloc. ”Vreo 15 milioane, a venit zilele trecute factura. Cam așa șocuri am eu mereu. Uitam sa platim cate o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Nicolae Dascalu, directorul publicațiilor Lumina, a vorbit despre teme sensibile, cum ar fi razboiul, lipsa de incredere in politicieni sau problematica avortului. „Lucrarea Bisericii in societatea de azi este una discreta, dar, in același timp, plina de speranța și de iubire”, a transmis…

- Ruby, in varsta de 33 de ani, a dezvaluit recent cat i-a venit factura la lumina, dupa ce nu a platit-o cateva luni. Vedeta spune ca face economie, mai ales ca facturile sunt uriașe la energie electrica. „Mie cine sa-mi stinga lumina? Lumina e stinsa la noi de fiecare data, sa știi. In dormitor e stinsa…

- Doi englezi, uniti de o frumoasa poveste de iubire, au luat decizia vietii lor si au cumparat un intreg sat din Franta cu 26.000 de euro. Paul Mappley si Yip Ward, ambii in varsta de 48 de ani, spun ca banii investiti aici reprezinta o suma mai mica decat depozitul bancar pentru o proprietate imobiliara…

- Anda Adam este și model pentru noua sa colecție de costume de baie. Unele de lux, avand in vedere ca prețul acestora pleaca de la 200 de lei, cele mai scumpe costand 350 lei. Solista are propriul magazin online dedicat acelor doamne și domnișoare care nu vor sa poarte la plaja costume de baie comune.…

- Prea mult se discuta despre “ 1984 ,” cartea care l-a lansat pe Big Brother, a lui George Orwell (scrisa in 1948) sau mai recenta “ Povestea slujitoarei ” a canadiencei Margaret Atwood, trecand cu greu peste resetarea lui Yuval Noah Harar, care a prezis lumea viitorului, și nu ne mai amintim despre…

- In condițiile in care Statele Unite și mulți dintre aliații lor au sancționat petrolul și gazele rusești, multe țari au fost nevoite sa se straduiasca sa gaseasca surse alternative pentru energie electrica. Guvernele și politicienii ar putea fi tentați sa se intoarca la forme de energie mai ieftine…

- De ce se aprinde candela in casa? Lumanarile sunt obiecte cu adevarat fascinante, exista puține obiecte atat de vechi și universale. Deși fac parte integranta din tehnicile de relaxare, ele au, de asemenea, semnificații mult mai vechi, trans-culturale. Una dintre cele mai comune dintre acestea este…