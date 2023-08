Stiri pe aceeasi tema

- Rubla se tranzacționa la 101,01 fața de dolar in timp ce, fața de euro, a scazut la un minim al ultimelor 17 luni de 110,73, asta chiar in momentul in care consilierul economic al președintelui Vladimir Putin a declarat ca Rusia dorește o rubla puternica și ca politica monetara relaxata este principalul…

- Consilierul pe probleme economice al președintelui rus Vladimir Putin a criticat luni Banca Centrala de la Moscova și politica sa monetara dupa ce rubla și-a continuat deprecierea fața de dolar, trecand de pragul psihologic de 100 de ruble pentru un dolar, relateaza Reuters și Hotnews . Rubla, care…

- Rubla ruseasca s-a depreciat luni, trecand de pragul de 100 de ruble la un dolar, pentru prima data in ultimele 17 luni. Moneda trece in continuare printr-o perioada tulbure, iar Banca Centrala a Rusiei da vina pe reducerea veniturilor din export și pe revenirea importurilor, transmite Reuters, preluat…

- Miercuri 12 iulie, Banca Naționala a Moldovei a stabilit un curs de 18.27 bani pentru un dolar. Hrivna ucraineana, leul romanesc și rubla ruseasca, raman neschimbate. Moneda euro va costa 20.11 bani iar hrivna ucraineana o sa valoreze 0.49 bani. Leul romanesc va costa 4.06 bani, iar rubla ruseasca –…

- Miercuri 12 iulie, Banca Naționala a Moldovei a stabilit un curs de 18.27 bani pentru un dolar. Hrivna ucraineana, leul romanesc și rubla ruseasca, raman neschimbate. Moneda euro va costa 20.11 bani iar hrivna ucraineana o sa valoreze 0.49 bani. Leul romanesc va costa 4.06 bani, iar rubla ruseasca –…

- Rubla rusa a cazut joi la un minim al ultimelor 15 luni, trecand de pragul de 92 de unitați pentru un dolar, fiind afectata de cererea puternica de valuta straina. Rubla a pierdut 8% din valoare fața de moneda americana de la revolta eșuata a Wagner și pana acum.

- Rubla a trecut vineri peste nivelul de 89 de unitați pentru un dolar pentru prima data in mai mult de 15 luni, fiind afectata de ingrijorarile legate de riscurile politice interne, dupa revolta armata eșuata a lui Prigojin din weekendul trecuta și de faptul ca nu a avut niciun punct de sprijin, transmite…

- Moneda ruseasca a coborat luni pana la 83,8411 ruble pentru un dolar. Deteriorarea balantei comerciale afecteaza rezervele de valuta ale tarii, ceea ce contribuie la devalorizarea monedei. Rubla a cazut luni, 12 iunie, la cel mai scazut nivel de 13 luni fata de dolar, reflectand o deteriorare a balantei…