- Sala de spectacole Royal Albert Hall din Londra va gazdui primul concert la capacitate intreaga de la inceputul pandemiei de COVID-19, in data de 6 iulie, au anuntat marti administratorii ei, citati de BBC. Prestigioasa sala de concerte din Londra se va redeschide pe 29 mai cu o serie…

- Ministrul indian de externe și intreaga sa echipa care participa la reuniunea miniștrilor de externe ai G7 de la Londra au anunțat ca se autoizoleaza dupa ce doi membri ai delegației au fost testați pozitiv cu COVID-19, anunța Reuters.

- Cea de-a 74-a ediție a Premiilor BAFTA s-a desfașurat fara public, la Royal Albert Hall din Londra, și a fost prezentata de Dermot O’Leary și Edith Bowman. Filmul Nomadland, al lui Chloe Zhao, a plecat acasa...

- A murit prințul Philip, soțul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, informeaza Palatul Buckingham. Prințul avea 99 de ani și a fost internat in spital in ultimele luni.Ducele de Edinburgh a fost alaturi de regina in cele mai grele momente ale domniei sale de 69 de ani, cea mai lunga din istoria…

- Londra nu intentioneaza sa adauge turistii provenind din Europa pe "lista rosie" de calatorii in Marea Britanie, cu carantina obligatorie in hoteluri la sosire, a declarat marti ministrul britanic al sanatatii Matt Hancock, in contextul recrudescentei infectiilor cu COVID-19 pe continent, relateaza…

- Organizația Națiunilor Unite (ONU) a cerut Emiratelor Arabe Unite dovezi ca fiica emirului din Dubai este inca in viața, in urma mesajului transmis de aceasta in care susținea ca este ținuta in captivitate, dupa o incercare eșuata din 2018 de a scapa din emirat, informeaza The Guardian . Un purtator…