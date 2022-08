Roxen lansează noul single – Biggest Idiot Roxen, artista cu unul dintre cele mai recognoscibile voci din Romania, lanseaza astazi noul single „Biggest Idiot”. Dupa ce piese precum „UFO”, „Money Money” sau „Amnsesia” au reușit sa adune zeci de milioane de stream-uri de peste tot din Europa, noul single al artistei este pregatit sa urmeze aceiași pași ai succesului. Vocea sensibila a artistei și intepretarea plina de emoție sunt atuuri ce o deosebesc pe Roxen de restul artiștilor, motiv pentru care „Biggest Idiot” are toate șansele sa fie transmisa cat mai sincer catre toți fanii ei. Piesa ne vorbește despre acea iubire peste care nu poți… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vara continua cu cel mai recent single Vanotek ”Happier”, care are un sound funk dance, melancolic și sensibil. Piesa a fost compusa și produsa de Vanotek, mix și master Sergiu Musteața, iar videoclipul a fost regizat de Edward Aninaru, DoP – Shivashish Ahuja. ”Happier” e acea piesa care insoțește zilele…

- Nicole Cherry lanseaza astazi videoclipul oficial al noului single – „Ce vrea o femeie” – piesa ce marcheaza o noua etapa in cariera sa artistica, o maturizare de la fetița cu codițe impletite ce vorbea despre vara și rochițe, la femeia matura pentru care tot ce conteaza este timpul petrecut alaturi…

- Roxen, una dintre artistele ce a reușit sa sparga granițele muzicale din Romania cu piese precum „UFO” sau „Money Money”, revine cu noul single „NONO BAD”. Mesajul piesei ridica un semnal de alarma impotriva inegalitații sociale și indeamna la dreptate pentru toți cei ce sunt defavorizați. „Intotdeauna…

- Reteaua de socializare TikTok a adunat unele dintre cele mai virale piese de pe platforma intr un album care va fi lansat pe CD si vinil in aceasta vara, a anuntat vineri reteaua de socializare, informeaza AFP.Prin acest parteneriat cu Warner Classics, TikTok se aventureaza pentru prima data pe piata…

- Dupa ce a cucerit topurile muzicale din Europa cu hitul „Up”, regina muzicii dance, INNA, revine cu un nou single – „Magical Love”. O piesa dance pop cu un mesaj pozitiv, „Magical Love” se lanseaza insoțita de un vizual, urmand ca videoclipul oficial sa aiba premiera in urmatoarele saptamani. „Vreau…

- La scurt timp dupa lansarea single-ului „La Steaua”, „Pas cu Pas” și „Amara mea”, Mevv iși bucura din nou fanii și lanseaza in timp record cel de-al patrulea single care se intituleaza „Johnny”. Este o piesa de vara, una dinamica cu mult haz dar și talent. O imbinare de stiluri muzicale ca: Funk, Pop,…

- Rico888, artistul italian ce s-a facut remarcat prin stilul sau unic de a scrie și de a transmite mesaje puternice prin intermediul muzicii trap, colaboreaza cu 911, unul dintre cei mai tineri producatori din industria muzicii trap din Romania, pentru piesa – Luna. Noul single al celor doi artiști vrea…

- Dupa hituri in colaborare cu artiste precum EMAA, Roxen, Andia și Mira, DJ Project lanseaza “Iubirea Mea” alaturi de Ana Baniciu, artista urmand sa insoțeasca trupa in concertele viitoare. DJ Project inseamna o moștenire de hituri, cu refrene memorabile cantate de milioane de fani atat in Romania, cat…