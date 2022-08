Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Udila radiaza de fericire in aceasta perioada, asta pentru ca peste cateva zile iși va creștina micuțul. Fanii au fost curioși sa afle daca nunta brunetei cu soțul ei, Alexandru Ogica, va avea loc in aceeași zi. Iata ce a marturisit vedeta pe rețelele de socializare!

- Nunta mare in familia Malinei Avasilioaie! Paula Avasiloaie și soțul ei au spus marele "DA!", asta dupa ce au decis sa-și uneasca destinele in fața lui Dumnezeu. Mai multe vedete din showbiz-ul romanesc au participat la eveniment, printre care și Nicole Cherry, iar sora sa, Malina Avasilioaie, a fost…

- Nunta mare in familia Ioanei Nastase! Fiul ei iși va uni destinele cu iubita lui peste cateva zile, iar pregatirile sunt in toi pentru marele eveniment. Ioana Nastase a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu are emoții foarte mari pentru marele eveniment și ca este pregatita sufletește.

- Annes are noi planuri de nunta, dupa ce a anulat marele eveniment din cauza pandemiei. Vedeta a marturisit in exclusivitate pentru Antena Stars ca și-a schimbat perspectiva asupra nunții și a spus unde va avea loc evenimentul, dar și cand.

- Bucurie mare in showbiz-ul romanesc! Armin Nicoara și Claudia Puican sunt in pragul pregatirilor pentru marele eveniment ce va avea loc maine. Cei doi se vor casatori in Turcia alaturi de prietenii apropiați, dar și de familie. La marele eveniment vor participa aproape 100 de invitați.

- Dupa cum bine știm, Gabi Badalau nu a mers la nunta lui Florin Salam și a Roxanei Dobre alaturi de Bianca Dragușanu, ci impreuna cu sora lui. Vedeta a dezvaluit acum din ce motiv nu a fost prezenta la marele eveniment din showbiz-ul romanesc.

- Maria Andria a dat vestea cea mare in direct la Antena Stars. Solista se afla intr-o relație și a fost ceruta in casatorie. Aceasta a fost sincera și a vorbit deschis despre tot ceea ce se intampla in viața ei acum. Ce raspuns i-a dat barbatului care s-a pus in genunchi in fața ei.

- Malina Avasiloaie și soțul ei, Alin Gabor, traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi urmeaza sa devina parinți pentru prima data peste cateva luni. Artista a marturisit pe rețelele de socializare cand va avea loc marele eveniment din viața lor.