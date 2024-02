Stiri pe aceeasi tema

- Valentina a venit cu increderea la ea in casa Mireasa și dornica sa iși gaseasca sufletul pereche. Concurenta știe exact ce iși dorește de la viitorul ei soț, dar știe și ce nu ar trebui sa accepte niciodata din partea unui barbat. Valentina a avut parte de o copilarie grea din cauza tatalui ei.

- Cristina Vasiu și Catalin, soțul ei, se pregatesc pentru nunta cea mare. Dupa ce in luna septembrie a anului trecut au facut cununia civila, peste doar puțin timp cei doi urmeaza sa faca și cununia religioasa și petrecerea. In exclusivitate pentru Spynews.ro, artista ne ofera detalii despre cum va arata…

- Sanziana Negru și Ștefan Floroaica sunt impreuna de cateva luni, iar cei doi se ințeleg de minune. Relația dintre caștigatoarea de la America Express și iubitul ei devine din ce in mai serioasa, cei doi locuind impreuna și se comporta ca o familie, chiar daca nu sunt casatoriți. Ce spune influncerița…

- Cand vine vorba despre viața personala, Lidia Buble a preferat dintotdeauna sa fie cat mai discreta, caci nu a scos la iveala amanunte din intimitate, lasand internauții, de cele mai multe ori, sub semnul intrebarii. De data aceasta, cantareața și-a facut apariția la unul dintre cele mai importante…

- Voalul este unul dintre cele mai frumoase accesorii ale miresei, fiind purtat in momentul in care intra in biserica, pentru cununia religioasa. Exista mai multe tradiții care se respecta in ziua nunții, iar purtarea voalului are o semnificație aparte. De ce poarta miresele voal la intrarea in biserica…

- Pregatirile de nunta incep chiar si cu doi ani inainte. De teama scumpirilor, viitorii miri isi rezerva deja locatia si cumpara rochia de mireasa ori candy barul. La cel mai mare targ de nunti din tara, organizat la Palatul Parlamentului, au gasit de toate, la oferta. Si pentru ca a fost Black Friday,…