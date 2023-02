Stiri pe aceeasi tema

- Vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Roxana Hulpe a devenit mama pentru prima oara. Prezentatoarea TV a nascut, in urma cu cateva ore, o fetița perfect sanatoasa. Ce declarații a facut soția șefului de la Untold, la scurt timp dupa ce și-a adus fiica pee lume.

