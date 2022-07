Stiri pe aceeasi tema

- Otilia Bilionera s-a desparțit de iubitul ei arab, Hamude, dupa trei ani de relație. Cei doi s-au casatorit religios intr-o moschee, insa au decis sa mearga pe drumuri separate. Cantareața a marturisit in exclusivitate la Antena Stars motivul desparțirii, dar și de ce a apelat la psihiatru.

- Katy și Ionuț s-au reintalnit la Ceremonia Focului, la Insula Iubirii sezonul șase, acolo unde au decis daca vom ramane impreuna sau daca vor pleca separat acasa. Cei doi au avut parasit competiția impreuna, insa au avut parte de un moment tensionat la intoarcerea in țara, motiv pentru care au decis…

- Bogdan Jianu și Julia Chelaru au decis sa mearga pe drumuri separate dupa o casnicie de noua ani. Cantareața și soțul Catalinei Ponor locuiau in orașe diferite, motiv pentru care ei au decis sa puna punct. Artista a dezvaluit ca s-a desparțit de fostul ei soț cu ochii in lacrimi.

- Inna și Deliric formeaza un cuplu de aproximativ doi ani, dar declarațiile celebrei cantarețe despre relația lor sunt extrem de rare. Totuși, in cel mai recent interviu acordat Antena Stars, starul pop-dance a vorbit despre iubitul ei.

- O poveste zguduie lumea muzicii populare. O cunoscuta cantareața a dezvaluit ca in urma cu mai mulți ani a fost inșelata de iubitul ei chiar cu verișoara sa. Mai mult decat atat, au ramas și insarcinate in același timp. Iata cum s-a aflat despre infidelitatea din partea barbatului, dar și cine este,…

- Dragostea nu are varsta, iar pe premisa asta a mers și un cuplu din Italia. Un tanar in varsta de 19 ani a cerut-o in casatorie pe iubita lui care are 76 de ani. Diferența de varsta dintre cei doi este de 56 de ani, insa acest lucru nu i-a afectat, iar drept dovada stau imaginile surprinse pe rețelele…

- Xonia s-a desparțit de iubitul ei, cu puțin timp inainte de a participa la „Survivor Romania” 2022. Din pacate, relația nu a mers, deși vedeta se mutase in America alaturi de barbat, nu inainte de a-și vinde tot ce avea in Romania. Fosta concurenta de la Survivor era decisa sa se mute definitiv in America,…

- Xonia a marturisit ce a condus la desparțirea dintre ea și iubitul milionar. Chiar daca mulți erau de parere ca distanța le-ar fi stat in cale, vedeta a ținut sa precizeze ca nu acest aspect a dus la separarea dintre ea și fostul partener. Cantareața a dezvaluit ce nu i-ar ierta niciodata unui barbat.