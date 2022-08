Stiri pe aceeasi tema

- In continuare Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt soț și soție, asta pana cand procesul de divorț al celor doi va ajunge la final. Ce decizie a luat artista in plin scandal de separare. Unde s-a retras alaturi de fetițele ei, dar și ce se va intampla din septembrie in viata vedetei.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ornela Pasare și-a invins cea mai mare teama. Artista s-a urcat la volan, dupa ani buni de cand nu a mai condus un autoturism din cauza accidentului in care a fost implicata. Ce a marturisit, dar și cum s-a descurcat.

- Roxana Dobrițoiu a anunțat ieri an mod oficial faptul ca ea și iubitul ei, Silviu, toboșarul lui Nicole Cherry, au decis sa mearga pe drumuri diferite, asta dupa ce l-ar fi prins in timp ce o inșela. Ei bine insa, lucrurile iau o alta intorsatura astazi, asta deoarece barbatul a facut o serie de dezvaluiri…

- Daniel Onoriu se poate considera un om norocos, iubit de Dumnezeu. Și nu o spunem noi, ci chiar el. A fost la un pas de moarte, și a trecut prin clipe extrem de grele, insa, intr-un final, celebrul pilot a ieșit caștigatr in cursa pentru supraviețuire. Ce marturisiri emoționante a facut Daniel Onoriu,…

- In urma cu cateva saptamani, Iasmina Halas a suferit un accident grav rutier. Frumoasa blondina a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca se recupereaza, iar mana ei arata mult mai bine decat ca la inceput. Iasmina Halas susține ca familia i-a fost alaturi in toata aceasta perioada și ca a eliminat…

- Mirela Vaida este casatorita cu Alexandru din anul 2009 și impreuna au trei copii, o fetița și doi baieței. Prezentatoarea de la „Acces Direct” a dezvaluit ca nu mai doarme in același pat cu soțul ei. Invitata la podcastul interpretului de muzica populara Valentin Sanfira, Mirela Vaida a vorbit și despre…

- Denisa și Ema au murit ieri intr-o fracțiune de secunda, cu doar cateva zile inainte de a afla rezultatele la examenul de Bacalaureat. Tinerele se aflau la scaldat, iar acestea nu au mai reușit sa iasa din Dunare. Una dintre fete parca a presimțit ca se va intampla ceva rau, dupa mesajul publicat pe…

- Roxana Dobrițoiu e „singura și disponibila” și vrea ca toata lumea sa știe acest lucru. Au trecut doua luni de cand s-a desparțit de fostul iubit, iar de data aceasta susține ca separarea este definitiva. Acum, vedeta face eforturi sa arate cat mai bine pentru urmatorul barbat din viața ei.