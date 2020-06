Stiri pe aceeasi tema

- In familia lui Cristian Daminuța astazi este mare sarbatoare! Soția fotbalistului iși sarbatorește astazi ziua de naștere, iar acesta a ținut sa-i faca o urare in mediul online și sa-i mulțumeasca pentru minunea din viața sa.

- Florin Salam și Roxana Dobre formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din Romania. De curand, faimosul manelist și-a exprimat iubirea fața de frumoasa lui partenera, facandu-i o declarație emoționanta de dragoste.

- Dupa aproape cinci ani de la tragicul eveniment, Florin Salam a incercat sa-și refaca viața, refugiindu-se in brațele unei ploieștence. In 2007, Florin Salam s-a casatorit cu Stefania, alaturi de care a trait 12 ani. Nasi le-au fost Adi Minune si Cati, iar nunta au facut-o in Antalya. Din dragostea…

- Veste bomba in lumea manelelor! Florin Salam a anunțat ca, dupa ce se incheie pandemia de coronavirus, o va duce la altar pe Roxana Dobre, femeia cu care se iubește de ani buni și cu care are trei copii!

- Pentru a-și distra fanii, Florin Salam s-a apucat sa povesteasca o intamplare haioasa prin care a trecut acum ceva vreme. „Regele” a fost surprins chiar de nevasta sa cu mai multe sticle de vin in brațe, in timp ce se intorcea acasa de la un bufet. Roxana Dobre nu a ezitat și i-a aruncat manelistului…

- Actorul american Stanley Tucci (59 ani) a postat un clip video in care pregateste un cocktail cu alcool pentru sotia lui. Vedeta de la Hollywood a adunat intr-o zi peste 400 de mii de aprecieri pe Instagram si mii de comentarii. Actorul si-a denumit cocktailul „quarantucci”.Izolat la domiciliu…

- Hitul Veronicai e pe primul loc in topul celor mai vizionate clipuri de pe youtube, in Romania. Iar numarul persoanelor care se uita la el creste de la o ora la alta. Dovada sunt cele aproape 3 milioane de vizualizari, din ultimele 72 de ore! Si, daca v-am spus ca Veronica a ajuns pe primul loc, trebuie…

- Virusul ucigaș din China face din ce in ce mai multe victime. De curand, Tom Hanks si soția lui, Rita Wilson au fost diagnosticați cu COVID-19. Iata ce mesaj le-au trimis starurile internaționale fanilor!