Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din data de 28 octombrie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 6 relația dintre Inga și Andrei a fost intr-o continua incertitudine. In aceasta saptamana Inga a stat sub semnul incertitudinii in ceea ce privește relația ei cu Andrei. Iata ce sfaturi a primit concurenta din casa Mireasa de la mama…

- In ediția din data de 26 octombrie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 6, Roxana s-a confesat Adinei. Marți dimineața, relaxate, pe canapeaua din bucataria fetelor, cele doua concurente discutau ca intre prietene. Iata ce dileme are Roxanei in privința lui Paul.

- Paul, iubitul Roxanei, a spus, intr-o discuție cu un alt concurent, ca s-ar potrivi cu o alta fata din casa Mireasa. Iși dorește acesta o alta partenera, și nu pe Roxana, cea alaturi de care formeaza in prezent un cuplu?!

- Este zi de doliu in lumea teatrului romanesc! Alexandru Arșinel s-a stins din viața și tot mai mulți actori sunt ingenunchiați de durere. Printre persoanele apropiate actorului se numara și Dan Negru, care ne-a oferit primele declarații despre vestea cumplita care a luat cu asalt o lume intreaga. Iata…

- Petronela Lecolici - tanara care vineri a pus pe jar poliția din Ilfov dupa ce a afirmat ca agenții din Ciorogarla și din Bolintin ar fi refuzat sa-i inregistreze plangerile impotriva fostului iubit, un condamnat care ar fi protejat de autoritațile locale – a fost prinsa cu minciuna.

- Fetele au avut o discuție despre concurenții sezonului 6 Mireasa. Roxana, Ana și Miruna le-au povestit celorlalte fetele despre primele impresii pe care și le-au facut in urma intalnirilor cu baieții. Hai sa vezi pe cine a pus ochii Ana, dar și ce „cadou” a primit Miruna din partea lui Valentin.

- Tzanca Uraganu este unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din Romania. El a ajuns in atenția presei de multe ori din pricina scandalurilor amoroase in care s-a aflat cu fost logodnica, Lambada, femeia care i-a daruit doi copii. La scurt timp dupa separare, artistul și-a refacut viața cu Marymar, care…

- La doar cateva ore dupa ce s-a dat vestea ca Khloe Kardashian a devenit mama pentru a doua oara, cu ajutorul unei mame surogat, presa de peste Ocean anunța ca vedeta s-a desparțit de iubitul investitor. Cei doi erau impreuna de doar cateva luni.